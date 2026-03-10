Baréin expresa sus condolencias a Emiratos Árabes Unidos por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

MANAMA, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Reino de Baréin expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos por el martirio de dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes mientras cumplían con su deber nacional.

En un comunicado difundido este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin reafirmó la plena solidaridad del reino con Emiratos Árabes Unidos ante esta dolorosa pérdida y su total apoyo a las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

El ministerio también rogó a Dios Todopoderoso que conceda a los dos militares fallecidos Su infinita misericordia, los acoja en Su amplio paraíso y otorgue paciencia y consuelo a sus familias.