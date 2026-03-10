Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque contra su Consulado General en la región del Kurdistán de Irak

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente y denunció el ataque terrorista no provocado con drones contra su Consulado General en la región del Kurdistán de Irak, que provocó daños materiales sin que se registraran heridos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que atacar misiones e instalaciones diplomáticas constituye una flagrante violación de las normas y leyes internacionales, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de los locales diplomáticos y la protección del personal diplomático. Según el ministerio, este tipo de actos representa una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Emiratos Árabes Unidos instó al Gobierno de la República de Irak y al Gobierno de la región del Kurdistán de Irak a investigar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y adoptar todas las medidas necesarias para que los autores rindan cuentas.

El ministerio reiteró el firme rechazo de Emiratos a este tipo de ataques destinados a socavar la seguridad y la estabilidad, y subrayó la necesidad de proteger las instalaciones y misiones diplomáticas, así como a su personal, de conformidad con las leyes y normas internacionales.