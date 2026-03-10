El presidente de Chipre recibe a Abdullah bin Zayed y revisan las relaciones estratégicas y la situación regional

NICOSIA, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, recibió al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, durante una visita de trabajo a Nicosia, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Constantinos Kombos.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah transmitió los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y sus deseos de continuo progreso y prosperidad para Chipre y su pueblo, y destacó la profundidad de las relaciones entre ambos países.

Por su parte, el presidente Christodoulides trasladó sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan y expresó sus deseos de continuo bienestar y prosperidad para Emiratos Árabes Unidos y su población, al tiempo que subrayó la solidez de las relaciones estratégicas entre los dos países.

La reunión abordó las repercusiones de los ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, la República de Chipre y varios países hermanos y amigos de la región.

El jeque Abdullah bin Zayed subrayó que la visita tenía como objetivo reafirmar la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con la República de Chipre tras estos graves ataques con misiles iraníes.

Asimismo, expresó su sincero agradecimiento al presidente Nikos Christodoulides por la plena solidaridad de Chipre con Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro también se analizaron vías para impulsar la cooperación bilateral en diversos sectores, entre ellos la economía, el comercio y la inversión, así como las energías renovables, la tecnología, el turismo y la educación, con el fin de apoyar el desarrollo sostenible en ambos países.

El jeque Abdullah reiteró la solidez de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y Chipre y su desarrollo continuo en distintos ámbitos, y subrayó el interés de Emiratos en reforzar su asociación con la República de Chipre en apoyo de las aspiraciones de ambos países de lograr un desarrollo integral y una mayor prosperidad económica para sus pueblos.

La reunión también abordó la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Europa, especialmente en el contexto de que la República de Chipre asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2026.

Ambas partes subrayaron la importancia de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, así como los esfuerzos en curso para reforzar la cooperación y el diálogo constructivo con el fin de ampliar las perspectivas de asociación en diversos sectores, en beneficio de los intereses comunes y en apoyo de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales y mundiales.