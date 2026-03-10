Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Alemania abordan en Nicosia las repercusiones de los ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región

NICOSIA, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Johann Wadephul, al margen de la visita de trabajo del jefe de la diplomacia emiratí a la capital chipriota, Nicosia.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, que calificaron de no provocados, dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos, así como su impacto en la seguridad y la estabilidad regionales y en la paz y la seguridad internacionales.

El jeque Abdullah bin Zayed y Johann Wadephul también revisaron los lazos de amistad y la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y la República Federal de Alemania.

Abdullah bin Zayed afirmó que las relaciones entre Emiratos y Alemania continúan desarrollándose de manera constante sobre la base de una visión compartida para reforzar la estabilidad y promover el desarrollo y la prosperidad, y señaló que esta asociación refleja la solidez de los vínculos entre ambos países amigos.

A la reunión asistieron también Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado, y Abdulla Balalaa, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad.