Jordania condena el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak

AMÁN, 10 de marzo de 2026 (WAM) — Jordania condenó este martes enérgicamente el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Jordan News Agency (Petra), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados de Jordania subrayó la importancia de respetar el derecho internacional y de cumplir las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El ministerio destacó que estos marcos jurídicos obligan a proteger las misiones diplomáticas y a su personal.

Asimismo, el ministerio reafirmó la solidaridad de Jordania con Emiratos Árabes Unidos y su firme apoyo al país.