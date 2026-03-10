Arabia Saudí condena el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak

RIAD, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí condenó enérgicamente el reciente ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak.
El ministerio calificó los reiterados ataques contra instalaciones diplomáticas como una clara violación de las leyes y normas internacionales, incluida la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, y subrayó la importancia de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
La Agencia de Prensa Saudí (SPA) citó al ministerio al expresar la solidaridad de Arabia Saudí con Emiratos Árabes Unidos.