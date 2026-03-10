Catar condena el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak

DOHA, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Estado de Catar expresó su firme condena y denuncia del ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Qatar News Agency (QNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar afirmó que considera este acto una flagrante violación de las costumbres y acuerdos internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y sus instalaciones.

El ministerio subrayó que atacar misiones e instalaciones diplomáticas constituye una clara vulneración de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y representa una peligrosa escalada que amenaza la seguridad de quienes trabajan en el cuerpo diplomático y socava las normas internacionalmente reconocidas del trabajo diplomático.

Asimismo, el ministerio reiteró la firme posición de Catar de rechazar todos los actos de violencia y terrorismo dirigidos contra misiones diplomáticas o que socaven la seguridad y la estabilidad, y reafirmó su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todo lo que contribuya a reforzar la seguridad y la estabilidad en la República de Irak y en la región.