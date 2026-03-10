El Ministerio de Defensa celebra un funeral militar por dos mártires de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa celebró un funeral militar en el Hospital Militar Zayed, en Abu Dabi, por los miembros de las Fuerzas Armadas el capitán piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi y el teniente primero Ali Saleh Ismail Al Tunaiji.

Los dos oficiales murieron tras el accidente de un helicóptero causado por una falla técnica mientras cumplían con su deber nacional en el país.

A la ceremonia asistieron varios altos mandos y oficiales del Ministerio de Defensa, así como familiares y allegados de los dos mártires.

El Ministerio de Defensa expresó sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y rogó a Dios que les conceda Su misericordia y otorgue paciencia y consuelo a sus familiares.