La Asamblea Nacional de Tanzania expresa su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos frente a los ataques iraníes contra su territorio

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos, recibió un mensaje de solidaridad de Mussa Azzan Zungu, presidente de la Asamblea Nacional de la República Unida de Tanzania, en el que expresó la solidaridad de su país con Emiratos tras el ataque iraní contra su territorio.

En su mensaje, Zungu afirmó que, en nombre de la Asamblea Nacional de Tanzania y a título personal, expresa su profunda preocupación por los ataques iraníes, que siguen afectando a la estabilidad de Oriente Próximo y al bienestar de sus pueblos.

Subrayó que la unidad y la esperanza siguen siendo los aliados más fuertes frente a la adversidad, y destacó las estrechas relaciones entre el Parlamento tanzano y el Consejo Nacional Federal.

Zungu también expresó su confianza en que Emiratos Árabes Unidos seguirá siendo un país seguro y estable, pidió que prevalezcan la paz y la estabilidad en toda la región y afirmó que Emiratos continuará su camino con fuerza y resiliencia.