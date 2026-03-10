Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan ocho misiles balísticos y 26 drones

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos detectaron este martes nueve misiles balísticos, de los cuales ocho fueron destruidos, mientras que uno cayó al mar. También se detectaron 35 vehículos aéreos no tripulados (UAV), de los que 26 fueron interceptados y nueve cayeron dentro del territorio del país.

Desde el inicio de los ataques iraníes, que Emiratos califica de flagrantes, se han detectado 262 misiles balísticos. De ellos, 241 fueron destruidos, 19 cayeron al mar y dos impactaron dentro del territorio del Estado.

Asimismo, se detectaron 1.475 drones iraníes, de los cuales 1.385 fueron interceptados y 90 cayeron dentro del territorio del país. También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Estos ataques han causado seis muertos entre ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Nepal y Bangladés, y 122 personas han resultado heridas con lesiones de leves a moderadas. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania y Palestina.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, su seguridad y su estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.