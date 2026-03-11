El primer ministro de la región del Kurdistán de Irak condena el ataque contra el consulado de Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes una llamada telefónica de Masrour Barzani, primer ministro de la región del Kurdistán de Irak, durante la cual abordaron el ataque terrorista contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en esa región.

Barzani condenó el ataque contra el consulado emiratí y afirmó que amenaza la seguridad del personal diplomático y constituye una violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones.

Durante la conversación, ambas partes también analizaron la evolución de la situación en la región y sus implicaciones para la seguridad regional e internacional.