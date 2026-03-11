El Centro Nacional de Meteorología prevé tiempo inestable y lluvias en algunas zonas de Emiratos hasta el 15 de marzo

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé condiciones meteorológicas relativamente inestables en Emiratos Árabes Unidos desde este miércoles hasta el 15 de marzo, con probabilidad de lluvias al inicio del periodo en algunas zonas, especialmente en las regiones occidentales y costeras.

El fenómeno irá acompañado de vientos activos que provocarán polvo en suspensión y un descenso gradual de las temperaturas, antes de que las condiciones se estabilicen progresivamente hacia el final de la semana, con un ligero aumento térmico.

En un comunicado, el centro indicó que el tiempo será este miércoles parcialmente nublado a nublado y polvoriento por momentos, con probabilidad de lluvias en algunas zonas occidentales y costeras y un descenso gradual de las temperaturas.

Los vientos soplarán del noreste, de moderados a fuertes por momentos, levantando polvo y arena, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 50 km/h en algunos momentos. Por la tarde tenderán a moderarse o a ser flojos. El mar estará agitado, pasando a marejada moderada o débil por la tarde en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.

El jueves se prevé humedad por la mañana en algunas zonas interiores, con probabilidad de formación de niebla ligera hacia el oeste. El cielo estará parcialmente nublado a nublado en ocasiones, con posibilidad de lluvias dispersas.

Los vientos serán del noreste, de flojos a moderados y con intervalos más intensos que levantarán polvo, con velocidades de entre 15 y 25 km/h, que podrían alcanzar los 35 km/h. El mar estará de marejada moderada a débil en el golfo Arábigo y débil en el mar de Omán.

El viernes se esperan condiciones húmedas con probabilidad de niebla ligera por la mañana en algunas zonas occidentales. El tiempo será parcialmente nublado a nublado por momentos, con posibilidad de lluvias ligeras durante el día en algunas zonas occidentales, costeras e insulares, mientras las temperaturas tenderán a subir.

Los vientos soplarán del noreste, de flojos a moderados y con intervalos más intensos que levantarán polvo, con velocidades de entre 15 y 25 km/h, que podrían alcanzar los 35 km/h. El mar estará de marejada débil a moderada en el golfo Arábigo y débil en el mar de Omán.

El sábado se prevé tiempo húmedo con probabilidad de formación de niebla o bruma por la mañana en algunas zonas costeras, con cielos despejados a parcialmente nublados durante el día.

Los vientos serán del noreste, de flojos a moderados, con velocidades de entre 10 y 20 km/h y rachas de hasta 30 km/h. El mar estará en calma en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.

El domingo continuarán las condiciones húmedas, con probabilidad de bruma por la mañana en algunas zonas costeras. El cielo estará despejado a parcialmente nublado, con un aumento de las temperaturas.

Los vientos soplarán del noreste, de flojos a moderados, con velocidades de entre 10 y 20 km/h y rachas de hasta 30 km/h. El mar estará en calma en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.