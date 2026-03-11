El presidente de Liberia expresa su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República de Liberia, Joseph Nyuma Boakai, durante la cual abordaron los graves acontecimientos militares en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la conversación, Boakai condenó los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de estos Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. También reafirmó la solidaridad de Liberia con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Boakai la postura de apoyo de Liberia hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar y pidieron recurrir al diálogo y a la vía diplomática para abordar las cuestiones regionales y evitar una ampliación del conflicto que amenazaría la seguridad y la estabilidad de la región.