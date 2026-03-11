Abdullah bin Zayed se reúne con el enviado especial del Gobierno chino para Oriente Próximo

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Zhai Jun, enviado especial del Gobierno de China para la cuestión de Oriente Próximo.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la destacada relación de amistad entre Emiratos Árabes Unidos y la República Popular China y analizaron oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos en el marco de la asociación estratégica integral entre ambos países.

El jeque Abdullah bin Zayed y Zhai Jun también analizaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, que calificaron de no provocados, contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

Asimismo, examinaron vías para reforzar los fundamentos de la seguridad y la estabilidad en la región.

Durante la reunión, Abdullah bin Zayed subrayó la importancia de adoptar soluciones diplomáticas y un diálogo responsable para superar las tensiones actuales de una manera que contribuya a salvaguardar la seguridad regional y a consolidar la estabilidad.

El jefe de la diplomacia emiratí también expresó su aprecio por los esfuerzos de la República Popular China para apoyar iniciativas destinadas a reforzar los fundamentos de la paz y mejorar la seguridad y la estabilidad en la región, y elogió su papel en el impulso del diálogo constructivo y de soluciones diplomáticas para abordar las crisis y los desafíos de una forma que contribuya a reforzar la estabilidad y a crear un entorno propicio para el desarrollo, el progreso y una mayor prosperidad para los pueblos de la región.

A la reunión asistieron también Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.