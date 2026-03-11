Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios responsables y ministros de Exteriores para abordar la situación regional

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo llamadas telefónicas con varios responsables y ministros de Exteriores para abordar los últimos acontecimientos en la región tras los ataques con misiles iraníes, que calificó de no provocados, contra Emiratos y otros países de la zona.

El jefe de la diplomacia emiratí conversó con Marko Đurić, ministro de Asuntos Exteriores de Serbia; Yvette Cooper, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido; Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional, Emigración y Egipcios en el Exterior de Egipto; Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores de Baréin; y Nikos Dendias, ministro de Defensa Nacional de Grecia.

Durante las conversaciones se abordaron las graves consecuencias de los ataques con misiles iraníes, que podrían socavar la seguridad regional e internacional y amenazar la estabilidad económica mundial y la seguridad energética.

Abdullah bin Zayed y los ministros condenaron enérgicamente los ataques iraníes contra Emiratos y otros países de la región y afirmaron el pleno y legítimo derecho de los Estados afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su integridad territorial, así como la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a sus homólogos por la plena solidaridad de sus países con Emiratos Árabes Unidos y afirmó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Los ministros también subrayaron la importancia del diálogo y la diplomacia para resolver las crisis y las cuestiones pendientes, y para preservar la seguridad regional y mundial.