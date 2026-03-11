Abdullah bin Zayed expresa sus condolencias por la muerte del mártir del deber nacional Saeed Rashid Al Balushi

AL AIN, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó sus condolencias por la muerte del capitán piloto Saeed Rashid Al Balushi, considerado mártir del deber nacional tras fallecer en un accidente de helicóptero causado por una falla técnica mientras cumplía con su deber en el país.

El jeque Abdullah acudió al majlis de condolencias celebrado en la zona de Al Maqqam, en la región de Al Ain, donde transmitió su más sentido pésame y sus profundas condolencias a la familia del fallecido. Asimismo, rogó a Dios que lo cubra con Su infinita misericordia, lo cuente entre los justos y los mártires en el paraíso y conceda fortaleza, paciencia y consuelo a sus familiares y seres queridos.

Durante el acto, Abdullah bin Zayed destacó el orgullo de Emiratos Árabes Unidos —su liderazgo y su pueblo— por los héroes de la nación, que encarnan los nobles valores de sacrificio, lealtad y dedicación al servicio del país y a la protección de sus logros.

El ministro reafirmó además el orgullo de Emiratos, su liderazgo y su pueblo por sus valientes soldados y por los sacrificios que realizan para proteger su nación y su patria, y valoró la lealtad de sus héroes en la defensa del país y la protección de sus logros.