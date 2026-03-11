Presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe llamada de su homólogo ruso sobre los acontecimientos en la región

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Durante la conversación, ambos abordaron la escalada de los acontecimientos en materia de seguridad y militar en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Las dos partes subrayaron la necesidad de detener de inmediato la escalada.

También pidieron priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes en la región de una manera que preserve la seguridad y evite nuevas tensiones y crisis.