El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el de Serbia abordan la situación regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, para abordar la evolución de la situación en la región, especialmente en el contexto de la escalada militar y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, Vučić condenó el ataque terrorista contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak y señaló que constituye una violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones, además de representar una peligrosa escalada que amenaza la seguridad del personal diplomático.

El presidente serbio reafirmó también la plena solidaridad de Serbia con Emiratos Árabes Unidos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su integridad territorial y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Vučić la postura de apoyo y solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a las acciones que agravan la escalada y pidieron recurrir a un diálogo serio y a la diplomacia para preservar la seguridad y la estabilidad en la región y evitar nuevas crisis.