El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Irlanda sobre la situación de seguridad en la región

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, durante la cual abordaron la situación en la región en medio de los recientes acontecimientos militares y de seguridad y sus graves implicaciones para la seguridad regional e internacional.

Durante la conversación, Martin condenó los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. También reafirmó la solidaridad de Irlanda con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

El primer ministro irlandés también condenó el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak y señaló que constituye una violación de las normas internacionales que protegen las misiones diplomáticas y consulares.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Martin la postura de apoyo y solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar y pidieron dar prioridad al diálogo y a las soluciones diplomáticas para evitar nuevas amenazas a la paz y la seguridad regional e internacional.