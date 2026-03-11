Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió al ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las relaciones de amistad y cooperación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y de Alemania, así como las vías para reforzarlas en diversos ámbitos, incluidos los sectores económico, comercial, industrial y de inversión, con el objetivo de apoyar las aspiraciones de ambos países de alcanzar un desarrollo integral y una prosperidad económica sostenible.

También analizaron los resultados de la visita oficial realizada el pasado febrero a Emiratos Árabes Unidos por el canciller alemán, Friedrich Merz, y su importante papel en el fortalecimiento de las relaciones consolidadas y las asociaciones eficaces entre los dos países.

El jeque Abdullah bin Zayed elogió el avanzado nivel de las relaciones entre Emiratos y Alemania y destacó el crecimiento registrado en diversos sectores, fruto del interés compartido de ambos países por lograr una mayor prosperidad y bienestar para sus pueblos.

Las dos partes también analizaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, que calificaron de no provocados, contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos de la región. El ministro alemán de Asuntos Exteriores reafirmó la plena solidaridad de Alemania con Emiratos.

Abdullah bin Zayed valoró asimismo la visita de Johann Wadephul y señaló que refleja la profundidad de la amistad entre ambos países y subraya la plena solidaridad de Alemania con Emiratos tras estos ataques con misiles iraníes.

Durante la reunión, ambas partes también revisaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales conjuntos para apoyar la seguridad y la estabilidad regionales y promover soluciones diplomáticas y un diálogo constructivo para resolver las crisis pendientes de una manera que sirva a los intereses de los pueblos de la región.

A la reunión asistieron también el ministro de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan bin Ahmed Al Jaber, y la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh.