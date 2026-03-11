El Centro Nacional de Meteorología prevé cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias este jueves

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo será parcialmente nublado a ocasionalmente nublado, con probabilidad de lluvias en zonas dispersas este jueves.

También se esperan condiciones húmedas durante la noche y en la mañana del viernes en algunas regiones occidentales, con vientos de flojos a moderados que podrían intensificarse en algunos momentos. Soplarán del noroeste al noreste con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 40 km/h.

En un comunicado difundido este miércoles, el centro indicó que el estado del mar en el golfo Arábigo será de marejada moderada a débil, con la primera pleamar a las 06.29 y la primera bajamar a las 10.14.

En el mar de Omán, el oleaje será de moderado a débil, con la primera pleamar a las 18.48 y la primera bajamar a las 10.05.