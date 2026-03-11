El gobernante de Ras al Jaima afirma que Emiratos continúa su camino de desarrollo y prosperidad bajo el liderazgo de Mohamed bin Zayed

RAS AL JAIMA, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, afirmó que Emiratos Árabes Unidos continúa su camino de desarrollo y prosperidad con determinación y confianza bajo el liderazgo del presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, siguiendo el enfoque firme establecido por los Padres Fundadores.

El jeque Saud señaló que, gracias a la visión del presidente emiratí y a su liderazgo prudente, el país se ha incorporado al grupo de naciones avanzadas y continúa consolidando su posición como un modelo de desarrollo que combina instituciones sólidas, claridad de visión y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades para avanzar hacia un mayor progreso y prosperidad.

Estas declaraciones se produjeron durante una recepción organizada esta tarde por el gobernante de Ras al Jaima en el majlis de hospitalidad de Khuzam, en presencia del jeque Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras al Jaima, y de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios. Al encuentro asistieron también varios ministros, altos responsables de instituciones nacionales de comunicación, directores de medios y profesionales del sector en el marco de un iftar.

El jeque Saud dio la bienvenida a los asistentes y expresó su satisfacción por reunirse con ellos durante el mes sagrado de Ramadán, al tiempo que elogió el papel de los medios de comunicación en transmitir la verdad, reforzar la conciencia pública y proyectar la imagen positiva de Emiratos y de sus logros en diversos sectores.

El gobernante subrayó que la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las que goza hoy Emiratos no habrían sido posibles sin los esfuerzos de su liderazgo, caracterizado por la visión de futuro y el firme compromiso de proteger la nación, salvaguardar a su población y preservar los logros alcanzados en el ámbito del desarrollo.

Añadió que la fortaleza del país no reside únicamente en los avances y logros alcanzados, sino también en la solidez de sus instituciones nacionales y en su elevada capacidad para gestionar distintos desafíos, lo que refuerza su posición como un Estado orgulloso de su trayectoria, firme en sus posiciones y decidido a continuar su progreso.

El jeque Saud expresó asimismo su orgullo por las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos y por sus esfuerzos para salvaguardar la seguridad y la estabilidad del país y de su población, y afirmó que representan un modelo ejemplar de dedicación, disciplina y preparación, que encarna el espíritu de lealtad y pertenencia.

Añadió que las Fuerzas Armadas emiratíes, bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, han demostrado un alto nivel de competencia y han reforzado su posición entre las instituciones militares avanzadas gracias a su preparación, profesionalidad y capacidad para cumplir con excelencia su deber nacional.

El jeque Saud también destacó que los medios de comunicación nacionales desempeñan un papel fundamental en esta etapa, con una misión centrada en presentar la verdad, reforzar la conciencia pública y fortalecer la confianza, y señaló que el periodismo responsable sigue siendo un elemento esencial para proteger a la sociedad, apoyar su cohesión y consolidar la conciencia colectiva.

Añadió que los medios nacionales han sido y seguirán siendo un socio en el proceso de desarrollo gracias a su compromiso profesional y nacional, a su esfuerzo por ofrecer información precisa, destacar los logros del país y reflejar sus valores civilizatorios y humanitarios, mostrando así la verdadera imagen de Emiratos y su firme trayectoria.

El gobernante de Ras al Jaima expresó su reconocimiento a los profesionales de los medios por sus esfuerzos sinceros y su dedicación a su misión profesional de resaltar el mensaje civilizatorio y humanitario del país, y subrayó la importancia de continuar desempeñando este papel con responsabilidad y conciencia en beneficio de la nación y del fortalecimiento de sus logros.

Finalmente, pidió a Dios Todopoderoso que proteja a Emiratos Árabes Unidos y a su sabio liderazgo, que conceda al país seguridad, estabilidad y prosperidad duraderas, y que permita que continúe su camino hacia un mayor desarrollo y prosperidad.