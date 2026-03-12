Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan seis misiles balísticos, siete misiles de crucero y 39 drones

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este miércoles (11 de marzo de 2026) seis misiles balísticos, siete misiles de crucero y 39 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de lo que Emiratos califica como agresión iraní, las defensas aéreas del país han interceptado 268 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.514 drones.
Estos ataques han causado seis muertos de nacionalidad emiratí, pakistaní, nepalí y bangladesí, y 131 heridos de carácter leve a moderado entre ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana e Indonesia.
El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, su seguridad y su estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.