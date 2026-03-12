Emiratos Árabes Unidos celebra la adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que condena con firmeza los ataques de Irán

NUEVA YORK, 12 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos acogió con satisfacción la adopción de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condena en los términos más enérgicos los ataques con misiles y drones, que califica de no provocados, lanzados por Irán contra Emiratos, otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania, y exige a Teherán que cese de inmediato estas acciones.

La resolución fue impulsada por Baréin en nombre de los Estados del CCG y Jordania. Emiratos expresó su profundo agradecimiento a Baréin por su liderazgo en la promoción de esta iniciativa.

La Resolución 2817 determina que estos actos constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El texto exige además a Irán que ponga fin de forma inmediata e incondicional a cualquier provocación o amenaza contra los Estados vecinos, incluso mediante el uso de intermediarios. Asimismo, reafirma el derecho a la legítima defensa frente a los ataques iraníes, tal como reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

La resolución insta también a Irán a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular en lo relativo a la protección de los civiles y de los bienes civiles en los conflictos armados, y a abstenerse de cualquier amenaza o acción que socave la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad económica mundial.

La adopción de esta resolución se produce tras varias cartas presentadas en nombre de los Estados del CCG y de Emiratos Árabes Unidos al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU. En ellas se detallaba la magnitud y el impacto de los ataques iraníes contra Emiratos y la región, y se pedía una acción urgente y decisiva de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad. Irán es responsable de todas las víctimas y daños causados a los países afectados como consecuencia de sus ataques armados ilegales.

El embajador Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas, celebró la decisión del Consejo de Seguridad y afirmó: “La adopción de esta resolución, copatrocinada por 135 países, envía un mensaje claro y unificado de que la comunidad internacional no tolerará ataques contra nuestra soberanía ni el ataque deliberado contra civiles e infraestructuras críticas. Emiratos agradece al Consejo de Seguridad su apoyo al liderazgo y al pueblo del país y de nuestra región en este momento crucial. Seguimos comprometidos a trabajar con Naciones Unidas y con nuestros aliados para defender el derecho internacional, preservar la estabilidad y evitar una mayor escalada en nuestra región”.

Emiratos reafirmó además su derecho inherente a la legítima defensa, de forma individual o colectiva, tal como reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y a adoptar todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, para defender su territorio, su población y sus instalaciones vitales frente a cualquier agresión o amenaza contra su seguridad y su integridad territorial.

El país reiteró también su compromiso de seguir participando activamente en el marco de Naciones Unidas para abordar las violaciones, disuadir su repetición y preservar la paz y la seguridad internacionales.