Emiratos Árabes Unidos condena el ataque con drones iraní contra el puerto de Salalah, en Omán

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente y denunció el ataque con drones, que calificó de no provocado, lanzado por Irán contra el puerto de Salalah, en el Sultanato de Omán, que provocó daños en varios depósitos de combustible en las instalaciones portuarias.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque representa una peligrosa escalada y constituye una violación de los principios del derecho internacional.

El ministerio reiteró además la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Omán y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad, la protección de sus ciudadanos y residentes y la preservación de su estabilidad.