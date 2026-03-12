Los líderes de Emiratos Árabes Unidos expresan sus condolencias al sultán de Omán por el fallecimiento de Sayyid Fahd bin Mahmoud

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al sultán Haitham bin Tariq de Omán por el fallecimiento de Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said, viceprimer ministro para el Consejo de Ministros.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de condolencias al sultán de Omán.