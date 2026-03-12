Los Emiratos Árabes Unidos condenan el atentado terrorista contra camioneros en Mali

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han condenado en los términos más enérgicos el atentado terrorista que tuvo como objetivo a varios camioneros en la región de Kayes, en el oeste de Mali, y que causó la muerte de varias personas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA, por sus siglas en inglés) subrayó que los EAU expresan su firme condena de estos actos criminales y reiteran su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó asimismo sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Mali por este atroz ataque.