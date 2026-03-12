Identidad y Ciudadanía permite a residentes cuyo permiso expiró mientras estaban en el extranjero entrar en Emiratos sin nuevo visado

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad de Puertos ha decidido permitir a los residentes que se encuentran actualmente fuera de Emiratos Árabes Unidos y cuyos permisos de residencia han expirado regresar al país, después de que las circunstancias en la región les hayan impedido volver debido al cierre del espacio aéreo.

La medida estará en vigor durante un mes a partir del 28 de febrero de 2026.

La autoridad explicó que la decisión se aplica a todos los residentes que estaban fuera de Emiratos y cuyos permisos de residencia expiraron a partir del 28 de febrero de 2026 mientras se encontraban en el extranjero, y que no pudieron regresar debido al cierre del espacio aéreo o a la suspensión de vuelos. La medida será válida hasta el 31 de marzo de 2026 y les permitirá entrar en el país durante este periodo sin necesidad de solicitar un nuevo visado de entrada, lo que les permitirá regularizar su situación legal sin incurrir en sanciones económicas derivadas de estas circunstancias excepcionales fuera de su control.

La autoridad señaló que la decisión responde a las circunstancias excepcionales que afectan a los residentes en el extranjero que no pudieron regresar ni renovar sus permisos de residencia a tiempo debido al cierre del espacio aéreo y a las interrupciones del tráfico aéreo internacional. Añadió que la medida refleja el enfoque humanitario de Emiratos para afrontar emergencias, aliviar la carga sobre los residentes y permitirles continuar con sus vidas, construir su futuro y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Asimismo, subrayó su compromiso de reunificar a las familias de los residentes, en línea con los valores y principios del “Año de la Familia”, ofreciendo la posibilidad de que el cabeza de familia, o cualquier miembro de la familia cuyo permiso de residencia haya expirado mientras estaba en el extranjero, pueda regresar a Emiratos y retomar su vida junto a su familia.

La autoridad reafirmó que continúa aplicando planes de respuesta a emergencias y de continuidad operativa en las instalaciones y aeropuertos del país para garantizar procedimientos fluidos, atender los casos relacionados con el aplazamiento o la reprogramación de vuelos y proporcionar el apoyo necesario a los residentes afectados por estas circunstancias.

Finalmente, instó a todos los interesados a seguir los canales oficiales para conocer las actualizaciones y cualquier medida normativa relacionada con esta situación, y reiteró su compromiso de mantener los más altos niveles de preparación y capacidad de respuesta para garantizar la continuidad de los servicios y el apoyo a viajeros y visitantes en cualquier circunstancia.