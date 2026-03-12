Los presidentes de los EAU y de Siria destacan la importancia del diálogo y la diplomacia en una llamada telefónica

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, durante la cual abordaron los últimos acontecimientos en la región tras la reciente escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales. Ambos subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y las vías diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes en la región de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, Al Sharaa renovó la solidaridad de Siria con los Emiratos Árabes Unidos ante los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo su territorio y el de otros países de la región.

Asimismo, condenó el atentado terrorista contra el Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en la Región del Kurdistán, en Irak, y señaló que constituye una violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones, además de representar una peligrosa escalada que amenaza la seguridad del personal diplomático.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Al Sharaa la postura de apoyo y solidaridad de su país con los Emiratos Árabes Unidos.