Las defensas aéreas de los EAU interceptan 10 misiles balísticos y 26 drones

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 12 de marzo diez misiles balísticos y 26 vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas aéreas emiratíes han interceptado 278 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.540 UAV.

Estos ataques han causado seis víctimas mortales —de nacionalidad emiratí, paquistaní, nepalí y bangladesí— y 131 heridos de carácter leve a moderado entre ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana e Indonesia.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, de manera que se garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y capacidades nacionales.