El presidente de los EAU y el primer ministro de Hungría abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para abordar los acontecimientos en Oriente Próximo y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales a la luz de los actuales desarrollos militares y de seguridad.

Durante la llamada, ambas partes subrayaron la necesidad de reducir la escalada, entablar un diálogo serio y apostar por soluciones diplomáticas. Asimismo, afirmaron que la escalada militar en la región conlleva graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales.

También analizaron las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Hungría y las oportunidades para reforzar los lazos en diversos ámbitos.