Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Chipre

ABU DABI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, Constantinos Kombos.

Durante el encuentro, ambos responsables diplomáticos abordaron las relaciones de amistad y la asociación estratégica entre los Emiratos Árabes Unidos y Chipre, así como las vías para reforzar y desarrollar la cooperación en diversos ámbitos de manera que respalde los intereses comunes de ambos países y fortalezca las vías hacia el desarrollo sostenible.

También examinaron las oportunidades para impulsar la colaboración bilateral en varios sectores clave, incluidos los ámbitos económico, comercial y de inversión.

La reunión abordó asimismo las repercusiones de los ataques con misiles iraníes no provocados y de carácter terrorista que tuvieron como objetivo los Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos.

El jeque Abdullah expresó su agradecimiento por la visita de Constantinos Kombos, señalando que refleja la profundidad de la amistad entre ambos países y reafirma la plena solidaridad de la República de Chipre con los Emiratos Árabes Unidos tras estos ataques con misiles iraníes no provocados y de carácter terrorista.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah reiteró la plena solidaridad de su país con la República de Chipre, y elogió la solidez de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Chipre y su desarrollo continuo en diversos ámbitos.

Asimismo, subrayó el interés de los Emiratos Árabes Unidos en ampliar la cooperación con Chipre de una manera que responda a las aspiraciones de ambos países de lograr mayores avances y prosperidad para sus pueblos.

La reunión también abordó las relaciones de cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, en particular en el contexto de que la República de Chipre asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2026.

Al encuentro asistió también Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.