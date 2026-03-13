El Mando Central de Estados Unidos informa de la pérdida de un avión de reabastecimiento en el oeste de Irak

WASHINGTON, 13 de marzo de 2026 (WAM) — El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la pérdida de un avión de reabastecimiento estadounidense en el oeste de Irak durante las operaciones militares en curso contra Irán.

En un comunicado, CENTCOM señaló que la pérdida del avión cisterna KC-135 no fue consecuencia de fuego hostil ni de fuego amigo.

Añadió que dos aeronaves estuvieron implicadas en el incidente: una se estrelló en el oeste de Irak, mientras que la otra logró aterrizar con seguridad. Asimismo, indicó que las labores de rescate están actualmente en marcha.