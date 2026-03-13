Dos drones se estrellan en Omán y causan dos muertos

MASCATE, 13 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades de Omán anunciaron este viernes que dos drones se estrellaron en la ciudad de Sohar.

Una fuente de seguridad informó en un comunicado, difundido por la agencia Oman News Agency (ONA), de que uno de los drones cayó en la zona industrial de Al Awahi, lo que provocó la muerte de dos trabajadores expatriados y varios heridos. El segundo aparato se precipitó en un área abierta, sin que se registraran víctimas.

La fuente añadió que las autoridades competentes continúan gestionando los incidentes y llevando a cabo las investigaciones correspondientes.