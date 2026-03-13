La UE condena con firmeza los ataques iraníes contra los Estados del CCG y Jordania

BRUSELAS, 13 de marzo de 2026 (WAM) — La Unión Europea acogió con satisfacción la adopción de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por el Reino de Baréin en nombre de los Estados miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y de Jordania.

En un comunicado publicado el jueves, la UE reiteró el firme respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países del CCG y de Jordania, y condenó en los términos más enérgicos los ataques de Irán contra sus territorios. Estos ataques, dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

La UE reiteró asimismo su llamamiento a Irán para que cese inmediatamente sus ataques.

“La seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, son pilares fundamentales para la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y global”, señala el comunicado.

La UE afirmó que continuará sus esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada y lograr una solución duradera que garantice la paz y la estabilidad en la región del Golfo y en el conjunto de Oriente Próximo.

“Los 27 Estados miembros de la UE han copatrocinado la resolución junto con un número sin precedentes de Estados miembros de la ONU, reafirmando la solidaridad de la UE con los países del CCG y con Jordania, como también se expresó en la reunión conjunta del Consejo Ministerial UE-CCG celebrada el 5 de marzo y en las conversaciones mantenidas durante la videoconferencia del 9 de marzo entre António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con líderes de países de Oriente Próximo”, concluye el comunicado.