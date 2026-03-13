El presidente de los EAU y el rey de Jordania abordan la situación regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad

ABU DABI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el rey Abdalá II bin Al Hussein del Reino Hachemita de Jordania, durante la cual abordaron los acontecimientos regionales tras la reciente escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad de la región.

Durante la llamada, el monarca jordano condenó el atentado terrorista contra el Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en la Región del Kurdistán, en Irak, y señaló que constituye una grave violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la plena protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al rey Abdalá II su apoyo y solidaridad con los Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de trabajar para lograr un cese inmediato de las acciones militares y de priorizar el diálogo serio y las soluciones diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes en la región, al tiempo que se evitan nuevas tensiones y crisis y se preservan la seguridad y la estabilidad regionales.