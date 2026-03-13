Los EAU expresan su solidaridad con Etiopía y trasladan sus condolencias por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra

ABU DABI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su solidaridad con Etiopía por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias en la zona de Gamo, en el sur del país, que causaron decenas de muertos y cuantiosos daños.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA, por sus siglas en inglés) expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Etiopía por esta tragedia.