El presidente de los EAU y el primer ministro de Etiopía abordan la cooperación bilateral y la situación regional

ABU DABI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, abordaron la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de desarrollo, así como las oportunidades para fortalecer las relaciones de una manera que respalde las prioridades e intereses mutuos de ambos países y contribuya a la prosperidad de sus pueblos.

Las conversaciones tuvieron lugar durante la reunión que el jeque Mohamed bin Zayed mantuvo con Abiy Ahmed, quien se encuentra de visita de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro también abordó los acontecimientos en Oriente Próximo en medio de la escalada de las acciones militares y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales. En este contexto, Abiy Ahmed condenó los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo los Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Etiopía con los EAU en todas las medidas que adopten para salvaguardar su seguridad, su integridad territorial y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro etíope la postura de apoyo de su país hacia los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente emiratí también trasladó sus sinceras condolencias a Abiy Ahmed y al pueblo de Etiopía por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias en el sur del país, y reafirmó la solidaridad de los Emiratos Árabes Unidos con Etiopía en estos momentos difíciles.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada y pidieron un diálogo serio y el recurso a vías diplomáticas para resolver las cuestiones pendientes en la región, de forma que se eviten nuevas tensiones y crisis y se preserve la seguridad y la estabilidad regionales.