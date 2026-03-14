El fiscal general de los EAU ordena la detención de 10 acusados para un juicio rápido por publicar vídeos en plataformas digitales

ABU DABI, 14 de marzo de 2026 (WAM) — El fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, ordenó la detención de diez acusados de distintas nacionalidades, que han sido remitidos a un juicio urgente por publicar vídeos en plataformas de redes sociales con contenido engañoso y fabricado.

La medida se produce tras el seguimiento continuo de las plataformas digitales en el contexto de los recientes acontecimientos regionales. Estos hechos han sido aprovechados para difundir desinformación destinada a engañar deliberadamente a la opinión pública y a socavar la seguridad, el orden y la estabilidad nacionales.

Las investigaciones revelaron que los acusados publicaron vídeos con imágenes reales de sistemas de defensa aérea interceptando ataques. Otros mostraban proyectiles en el suelo o multitudes observando los acontecimientos. Además, difundieron imágenes fabricadas mediante inteligencia artificial (IA) que sugerían falsamente explosiones, ataques contra lugares emblemáticos o grandes incendios con columnas de humo en distintas zonas de los EAU.

Los hechos también incluyeron la explotación de las emociones de menores en vídeos que insinuaban falsamente amenazas a la seguridad. Otras grabaciones afirmaban la destrucción de instalaciones militares dentro del país o atribuían incidentes ocurridos en el extranjero a lugares de los Emiratos, con el objetivo de confundir a la opinión pública y generar alarma.

La publicación de este tipo de vídeos, ya sean reales o manipulados, puede afectar a la seguridad pública y generar confusión, además de proporcionar material a medios hostiles que podría utilizarse para distorsionar los hechos, socavar la confianza en las autoridades competentes y, potencialmente, revelar aspectos de las capacidades defensivas del país.

La Fiscalía ha iniciado los interrogatorios de los acusados y ha ordenado su prisión preventiva.

El fiscal general explicó que estos actos constituyen delitos castigados por la ley con penas de prisión de al menos un año y multas no inferiores a 100.000 dirhams (unos 25.000 euros), debido a la difusión deliberada de desinformación, la amenaza a la seguridad pública, la propagación del miedo entre la población y el menoscabo de la estabilidad social.

Asimismo, subrayó que la Fiscalía no tolerará ningún intento de utilizar el ciberespacio o las tecnologías modernas para difundir información engañosa o contenidos falsificados que afecten a la seguridad del Estado o perturben el orden público, incluida la difusión de vídeos que muestren la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa del país y las consecuencias que puedan derivarse de su publicación.

También advirtió de que cualquier persona implicada en este tipo de actos afrontará de inmediato responsabilidades penales, y señaló que las autoridades competentes seguirán vigilando estas prácticas y adoptando medidas legales firmes contra los responsables.