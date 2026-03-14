Las defensas aéreas de los EAU interceptan nueve misiles balísticos y 33 drones

ABU DABI, 14 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron este sábado 14 de marzo nueve misiles balísticos y 33 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los flagrantes ataques iraníes, las defensas aéreas emiratíes han interceptado 294 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.600 drones.
Estos ataques han causado seis muertos —de nacionalidad emiratí, paquistaní, nepalí y bangladesí— y 141 heridos de carácter leve y moderado entre personas de nacionalidad emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorense, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia y sueca.
El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.