Los EAU condenan enérgicamente el ataque contra su Consulado General en la Región del Kurdistán de Irak

ABU DABI, 14 de marzo de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente y denunciaron el ataque terrorista con drones, no provocado, que tuvo como objetivo el Consulado General de los EAU en la Región del Kurdistán de Irak por segunda vez en una semana.

El ataque causó heridas a dos miembros del personal de seguridad y daños en el edificio del consulado.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) subrayó que atacar misiones e instalaciones diplomáticas constituye una flagrante violación de las normas y leyes internacionales, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección del personal diplomático. Este tipo de actos representa una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Los Emiratos Árabes Unidos pidieron al Gobierno de la República de Irak y al Gobierno de la Región del Kurdistán de Irak que investiguen las circunstancias de este ataque, identifiquen a los responsables y adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los autores rindan cuentas.

El Ministerio reiteró el firme rechazo de los EAU a los ataques terroristas destinados a socavar la seguridad y la estabilidad, y subrayó la necesidad de proteger las sedes diplomáticas, las misiones y su personal de conformidad con las leyes y normas internacionales.