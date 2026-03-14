El presidente de los EAU transmite sus condolencias al sultán de Omán por el fallecimiento de Fahd bin Mahmoud Al Said

ABU DABI, 14 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, durante la cual expresó sus sinceras condolencias y su pesar por el fallecimiento de Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said.

El jeque Mohamed bin Zayed también trasladó sus condolencias a la familia Al Said y al pueblo de Omán, y rogó que el fallecido Fahd bin Mahmoud Al Said sea acogido en la misericordia de Dios y descanse en paz.

El presidente emiratí rindió homenaje al fallecido Fahd bin Mahmoud Al Said y recordó su distinguido servicio a su país y sus contribuciones al fortalecimiento de la cooperación en la región del Golfo.