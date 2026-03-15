El fiscal general ordena la detención de 25 acusados para un juicio rápido por difundir contenido engañoso que perjudica las medidas de defensa y glorifica la agresión militar contra los EAU

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — El fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, ordenó la detención de un nuevo grupo de 25 personas de diversas nacionalidades, que han sido remitidas a un juicio urgente por publicar contenidos engañosos en plataformas digitales que perjudican las medidas de defensa nacional y glorifican actos de agresión militar contra el Estado.

La medida se produce tras un exhaustivo seguimiento de las plataformas digitales destinado a combatir la difusión de información fabricada y contenidos artificiales destinados a incitar al desorden público y socavar la estabilidad general.

Las investigaciones y el monitoreo electrónico revelaron que los acusados se dividían en tres grupos que llevaron a cabo diferentes acciones. Entre ellas se incluyen la publicación de vídeos reales relacionados con los acontecimientos actuales, la fabricación de imágenes mediante técnicas de inteligencia artificial y la promoción de un Estado que lleva a cabo actos de agresión militar, ensalzando a su liderazgo y sus acciones militares.

Primer grupo: publicó y difundió vídeos auténticos que documentaban el paso y la interceptación de misiles en el espacio aéreo del país o sus impactos. También grabaron concentraciones de personas observando estos acontecimientos y añadieron comentarios y efectos de sonido que sugerían ataques en curso con el objetivo de provocar ansiedad y pánico entre la población. Este tipo de imágenes podría exponer capacidades defensivas y permitir a cuentas hostiles difundir narrativas engañosas.

Segundo grupo: difundió contenido visual manipulado creado mediante inteligencia artificial o volvió a publicar imágenes de incidentes ocurridos fuera del país, afirmando falsamente que habían tenido lugar dentro de los Emiratos. Estos vídeos incluían escenas simuladas de explosiones y misiles, a menudo acompañadas de banderas nacionales o fechas concretas para dar credibilidad a afirmaciones falsas y engañar a la opinión pública.

Tercer grupo: publicó contenidos que glorificaban a un Estado hostil y a su liderazgo político y militar, presentando sus agresiones militares en la región como logros. Esto incluía elogios a dirigentes de ese país y la difusión de propaganda que respalda el discurso de medios hostiles y perjudica los intereses nacionales.

La Fiscalía ha iniciado las investigaciones sobre los cargos presentados contra los acusados y ha ordenado su prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.

El fiscal general subrayó que estas acciones constituyen una grave violación de la ley y requieren la aplicación de las sanciones penales correspondientes contra los responsables. Asimismo, señaló que estas actividades engañan a la opinión pública e incitan al desorden social.

Además, afirmó que el uso del ciberespacio para difundir o compartir contenidos y vídeos engañosos que perjudican la seguridad pública o comprometen las capacidades defensivas del Estado constituye un delito penal. Destacó que esto es especialmente grave en el contexto de la agresión militar a la que se enfrenta actualmente el país, y advirtió de que este tipo de conductas será objeto de una firme respuesta legal.

Concluyó señalando que cualquier persona cuya implicación en estos actos quede probada será remitida a la justicia para recibir la sanción legal correspondiente, como consecuencia de acciones basadas en la manipulación y exageración de los hechos sin tener en cuenta las circunstancias del país ni sus necesidades de seguridad.