El presidente de los EAU y el rey de Marruecos abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey de Marruecos, Mohamed VI, durante la cual abordaron los acontecimientos en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación también se trató la continuación de los flagrantes ataques iraníes que tienen como objetivo los Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

El rey Mohamed VI reiteró la condena de Marruecos a estos ataques, que calificó de violación de la soberanía y de las normas internacionales, y reafirmó la solidaridad de su país con los EAU en todas las medidas que adopten para salvaguardar su seguridad y proteger a su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al monarca marroquí la postura de apoyo de Marruecos hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones regionales de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad y se salvaguarde el bienestar de los pueblos de la región.