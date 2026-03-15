Controlado el incendio en el complejo industrial de Ruwais tras un ataque con drones

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades de Abu Dabi respondieron el martes a un incidente en una instalación del complejo industrial de Ruwais tras un ataque con drones.

Según informó la Oficina de Medios de Abu Dabi, los equipos competentes lograron contener el incendio provocado por el impacto y ponerlo bajo control, mientras continúan las operaciones de enfriamiento. No se han registrado heridos.

Las autoridades instaron al público a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a abstenerse de difundir rumores o información no verificada.