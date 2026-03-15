Las defensas aéreas de los EAU interceptan cuatro misiles balísticos y seis drones

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 15 de marzo cuatro misiles balísticos y seis drones procedentes de Irán.
Desde el inicio de los flagrantes ataques iraníes, las defensas aéreas emiratíes han interceptado 298 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.606 vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Estos ataques han causado seis muertos —de nacionalidad emiratí, paquistaní, nepalí y bangladesí— y 142 heridos de carácter leve a moderado entre personas de nacionalidad emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorense, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia y sueca.
El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, de forma que se garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.