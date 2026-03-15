Los presidentes de los EAU y de Egipto abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 14 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, durante la cual abordaron los acontecimientos en la región tras la escalada de las acciones militares y los riesgos de una ampliación del conflicto, así como sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, Al Sisi reiteró la condena de Egipto a los flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y varios otros países de la región, y afirmó la solidaridad de su país con los EAU en todas las medidas que adopten para salvaguardar su seguridad y su soberanía y garantizar la seguridad de su población.

El presidente egipcio elogió asimismo el papel responsable de los Emiratos Árabes Unidos en el apoyo a los esfuerzos de desescalada y en el fortalecimiento de la estabilidad en la región, y valoró las medidas adoptadas para contener la actual escalada.

También reafirmó la disposición de Egipto a prestar todo el apoyo posible para contribuir a preservar la estabilidad regional durante este periodo crítico.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Al Sisi la postura de apoyo de Egipto hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar y la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones regionales de una manera que evite nuevas tensiones y crisis y preserve la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.