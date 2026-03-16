El rey de España condena en una llamada con el presidente de los EAU los ataques iraníes contra el país y otros Estados de la región

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Felipe VI de España, quien condenó los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo los EAU y varios países de la región. El monarca también reafirmó la solidaridad de España con los Emiratos en todas las medidas que adopten para salvaguardar su soberanía y seguridad y garantizar la seguridad de su territorio.

Durante la conversación, Felipe VI elogió la atención que los Emiratos Árabes Unidos están prestando a los ciudadanos españoles y a todos los residentes en el país, y destacó los esfuerzos realizados para facilitar los procedimientos y garantizar su seguridad. Asimismo, alabó la eficacia de las medidas adoptadas por los EAU y su capacidad para gestionar la crisis y mantener la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al rey Felipe VI la postura de apoyo de España hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes abordaron también la evolución de la situación en la región en medio de la continua escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales y globales. Asimismo, subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada y de volver al diálogo y a la diplomacia para preservar la seguridad y la estabilidad en la región.