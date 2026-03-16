La Institución Nacional de Derechos Humanos condena y denuncia los ataques iraníes contra el territorio de los EAU

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — La Institución Nacional de Derechos Humanos (NHRI, por sus siglas en inglés) expresó su más firme condena y denuncia de los flagrantes ataques militares iraníes que han tenido como objetivo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos desde el 28 de febrero de 2026.

La institución consideró estas acciones un atentado contra la soberanía del Estado y una flagrante violación con graves consecuencias para los derechos humanos de todas las personas presentes en el territorio de los EAU.

Asimismo, afirmó que estos actos constituyen una grave vulneración de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de las normas que prohíben el uso de la fuerza de manera que ponga en peligro a la población civil y socave las garantías fundamentales para la protección de las personas y de sus derechos.

La institución señaló que la extensión de los efectos de estos ataques a zonas residenciales y a infraestructuras civiles ha provocado una vulneración directa de varios derechos fundamentales garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y a la integridad personal y el derecho a vivir en un entorno seguro.

Someter a la población civil a los riesgos de operaciones militares sin respetar debidamente los principios de distinción y precaución en todas las operaciones también es incompatible con las normas del derecho internacional que exigen la protección y salvaguarda de los civiles en cualquier circunstancia.

La institución valoró los esfuerzos excepcionales realizados por las instituciones del Estado y las autoridades competentes para gestionar estas circunstancias, así como el alto nivel de preparación y coordinación nacional demostrado para proteger vidas, preservar la seguridad de la sociedad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

En este sentido, la NHRI elogió los esfuerzos del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para garantizar que todas las personas afectadas por estos ataques reciban, de manera oportuna y sin discriminación, atención médica de emergencia, apoyo psicológico y la asistencia adecuada.

La institución también valoró la labor de las autoridades consulares en el país para coordinar y notificar los casos de ciudadanos extranjeros fallecidos o gravemente heridos, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas civiles y trasladó sus más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, afirmó que continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación. En este contexto, la institución llevará a cabo visitas sobre el terreno a hospitales y a otras instalaciones donde las personas afectadas por estos ataques están recibiendo asistencia.

La institución también cooperará de forma proactiva con los mecanismos internacionales de derechos humanos pertinentes y con instituciones nacionales homólogas para garantizar un seguimiento preciso y una documentación sistemática de las violaciones de derechos humanos derivadas de estos ataques en curso, en el marco de su mandato de supervisar las condiciones de los derechos humanos y promover su protección.