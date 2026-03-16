El primer ministro de Malta condena en una llamada con el presidente de los EAU los ataques iraníes contra el país y otros Estados de la región

ABU DABI, 15 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Malta, Robert Abela, durante la cual abordaron los últimos acontecimientos en la región y las implicaciones de la escalada de las acciones militares que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, Abela condenó los flagrantes ataques iraníes que tienen como objetivo los Emiratos Árabes Unidos y varios otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y de las normas internacionales, además de que su continuidad socava la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Abela la postura de apoyo de Malta hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada y de las acciones militares, así como la importancia de volver al diálogo serio y a la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes y superar las actuales crisis en la región de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad.